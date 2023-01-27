Эксперт Дандыкин: против американских танков Abrams на Украине выступят российские Т-90М «Прорыв»

Соединенные Штаты Америки планируют отправить Украине 31 тяжелый танк Abrams, но в противовес им встанут российские танки Т-90М «Прорыв», которые являются одними из лучших в мире. Об этом во время беседы с «Радио 1» рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
Согласно словам специалиста, «Абрамс» является главной боевой машиной американцев, которая напичкана электроникой, а ее двигатель работает на авиационном топливе.
Как считает Дандыкин, готовящиеся к отправке на Украину машины Abrams могут доставить проблем российской армии, однако, в противовес им выступят производимые в России танки Т-90М, которые намного легче и маневреннее американских.