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Эксперт Молчанов: граждане ФРГ могут не поддержать Шольца на переизбрании из-за решения о передаче танков Украине

, 08:40 Источник: РИА Новости

Эксперт Молчанов: граждане ФРГ могут не поддержать Шольца на переизбрании из-за решения о передаче танков Украине
Олаф Шольц, IMAGO/Chris Emil Janssen

Канцлер ФРГ Олаф Шольц решением о поставке танков Киеву испортит себе карьеру. Так считает Кирилл Молчанов, директор института изучения последствий военных действий на Украине.

Как рассказал эксперт РИА Новости, опросы, проведенные среди населения Германии, показывают, что большинство немецких граждан выступают против передаче танков Украине.

Молчанов предположил, что Шольц не переизберется на новый срок, поскольку «в немецком обществе запрос был на переговоры и на урегулирование, а не на боевые действия и победу над Россией на поле боя».

Ранее главы Минобороны ФРГ заявил о том, что Украина может получить танки Leopard в конце марта.

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