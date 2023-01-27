Рогов назвал провокацией заявление МАГАТЭ о взрывах вблизи Запорожской АЭС

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27 января 2023, 07:25 Источник: РИА "Новости"

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev / globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что слова МАГАТЭ о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС не соответствуют действительности и являются провокацией.

Международное агентство по атомной энергии, ссылаясь на находящихся на Запорожской атомной электростанции экспертов, ранее заявило о мощных взрывах в районе объекта, которые якобы свидетельствовали о "военных действиях" вблизи АЭС.

Владимир Рогов подчеркнул, что вышеуказанная информация не соответствует действительности. По словам чиновника, в данном случае, очевидно, что речь идет о какой-то хитрой игре или уловке МАГАТЭ, целью которой является провокация или дискредитация ситуации в регионе.