МИД Японии: государство замораживает активы Александра Януковича и еще 13 человек

Аргументы Недели → Политика 13+

27 января 2023, 07:35 Источник: РИА Новости

Флаг Японии, Stanislav Kogiku/AFLO

Япония замораживает активы сына бывшего президента Украины Александра Януковича и еще 13 человек, которые являются украинскими бизнесменами и членами администраций новых регионов РФ. Соответствующий перечень лиц опубликован японским МИД.

Отмечается, что меры вводятся в отношении тех, кто считается «причастными к аннексии Россией Крыма и Севастополя, а также к дестабилизации ситуации на востоке Украины». Так ведомство объясняет причины решения.

В список из 14 фамилий входит бизнесмен Александр Янукович, который является старшим сыном украинского экс-президента Виктора Януковича. Кроме того, под санкции попал владелец медиахолдинга UMH Group Сергей Курченко, а также представители администраций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что ЕС считает правомерным использовать для восстановления Украины замороженные активы РФ.