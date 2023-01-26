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Евросоюз изучает правомерное использование замороженных активов РФ для восстановления Украины

, 17:36 Источник: РИА Новости

Евросоюз изучает правомерное использование замороженных активов РФ для восстановления Украины
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Источник в Евросоюзе (ЕС) заявил, что организация намерена использовать замороженные активы РФ в качестве помощи Украине в восстановлении. 

Об этом информирует РИА Новости в четверг, 26 января. Анонимный источник добавил, что ЕС обсуждает этот вопрос со странами-коллегами, которые придерживаются той же позиции.  

«Затронутые правовые вопросы являются достаточно сложными, эта дискуссия будет продолжена», — заявил собеседник издания. 

При этом ЕС намерен использовать замороженные активы правомерно. На данный момент союз занимается изучением законодательства и международного права.  

Ранее российский военачальник Андрей Картаполов заявил, что статус специальной военной операции не будет изменен из-за желания других стран помочь Украине.

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