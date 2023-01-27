Военный эксперт Дандыкин: ЧВК «Вагнер» является одной из самых опасных угроз для ВСУ

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27 января 2023, 00:26 Источник: Подмосковье сегодня

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Результативность ЧВК «Вагнер» в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины доказывает то, что для ВСУ она является одной из самых опасных угроз. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Согласно словам специалиста, существует слух, что правительство президента Украины Владимира Зеленского попросило Соединенные Штаты Америки разобраться с бойцами ЧВК «Вагнера». Как отметил эксперт, это говорит о том, что ВСУ сильно напуганы.

Дандыкин также добавил, что украинская армия не в состоянии справиться с новой тактикой российских подразделений, суть которой заключается в ведении огня небольшой группой из 20-30 человек, «усиленных противотанковыми средствами под прикрытием танка».