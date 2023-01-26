Политолог Калачев: Запад боится влияния России на страны Африки

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26 января 2023, 23:25 Источник: Подмосковье сегодня

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Страны Запада боятся того, что Россия может сыграть «дестабилизирующую роль» в Южной Африке и что пример этого региона может стать «заразительным». Об этом во время беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Константин Калачев.

Согласно словам специалиста, африканское государство Буркина-Фасо является примером того, что Россия претендует на место «ментора», ведь она, в отличие от Запада, предоставляет право выбора.

Как отметил Калачев, если потенциальный союзник России «хочет диктатуру, отсутствие свобод и однопартийную систему», то страна предоставляет ему это право. В свою очередь, подобной позиции российской стороны опасаются западные страны, потому что она может быть привлекательна для других государств.