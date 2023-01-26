Хинштейн: всех, кто ранее делился материалами «Медузы»*, не оштрафуют, если публикации были удалены

Аргументы Недели → Политика 13+

26 января 2023, 22:40 Источник: РИА Новости

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Все материалы издания «Медуза»* (признано иноагентом в РФ) являются запрещёнными для распространения. Однако те, кто делился ими ранее, оштрафованы не будут. Об этом заявил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

«Никаких "подвешенных" штрафов в данном случае нет и быть не может», — заявил политик в своем ТГ-канале.

Однако, как отмечает Хинштейн, штрафам могут подвергнуться те организации, которые не удалили совсем или не своевременно удалили публикации «Медузы». Это приравнивается к игнорированию требований Роскомнадзора.

«Иными словами, сначала пользователя попросят удалить ту или иную информацию и только потом — в случае невыполнения требований — наложат штраф. В данном случае законопослушным гражданам опасаться нечего», — добавил он.