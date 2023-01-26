Экономист Алексей Зубец: Стоимость бензина после 5 февраля не изменится

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26 января 2023, 15:28 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, как изменится стоимость бензина в феврале.



5 февраля вступает в силу эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в страны Евросоюза.



Экономист высказал уверенность, что на российском рынке цены на топливо не изменятся.



Алексей Зубец пояснил, что «в России цены на топливо регулируются», поэтому «стоимость топлива для потребителей не реагирует на биржевые колебания цен и меняется в рамках договоренностей, которые существуют между нефтяными компаниями и государством», «цены на бензин будут расти в пределах инфляции», рядовым потребителям серьезных изменений цены ожидать не стоит.







