Премьер Украины Шмыгаль предполагает, что бойцы ВСУ могут обучиться управлению американскими танками значительно быстрее

Аргументы Недели → Политика 13+

26 января 2023, 11:19

Танк Abrams M1. Фото: Nicolas Armer/dpa/globallook.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что украинским военным может понадобиться несколько недель, а не месяцев, для обучения управлению танками Abrams. Об этом он сообщил в интервью газете Politico.

Украинский премьер отметил понимание того, что обучение солдат управлению «Абрамсами» занимает несколько месяцев, однако заявил, что мотивация украинских бойцов, сложенная с полученными знаниями и быстрой программой обучения обращению с танками, могут дать более скорый результат. По словам Шмыгаля, обучение, возможно, займёт недели.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил поставки танков Abrams Киеву.