Премьер Камбоджи Хун Сен: королевство не готово оказывать Украине военную помощь

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26 января 2023, 11:06 Источник: Khmer Times

Хун Сен, Ly Lay/XinHua

Камбоджа не собирается оказывать военную помощь Украине и готова обучить разминированию российских саперов. Об этом заявил премьер-министр королевства Хун Сен.

«Камбоджа не оказывала никакой военной поддержки Украине. Камбоджа не имеет возможности сделать это», - приводит слова премьера газета Khmer Times. Хун Сен подчеркнул, что та техническая помощь, которую Камбоджа предоставила украинским саперам, является именно гуманитарной акцией.

Министр отметил, что Камбоджа готова обучить разминированию любые страны, которые в этом заинтересованы, в том числе и Россию.

Ранее о том, что королевство готово оказывать Украине только гуманитарную помощь, сообщало МИД Камбоджи.