Газета Khmer Times: Камбоджа будет оказывать Украине только гуманитарную помощь, а не военную

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25 января 2023, 11:19 Источник: РИА Новости

Philipp Schulze/dpa

Министерство иностранных дел Камбоджи заявил что, страну не стоит причислять к союзникам Украины, которые оказывают ей военную поддержку. Государство принимает решения только на гуманитарной основе. Об этом пишет камбоджийская газета Khmer Times.

Ведомство заявило об этом после появившейся в телеграме публикации со странами, которые поддерживают Киев военными средствами.

МИД также отметил отсутствие верной информации в публикации относительно Камбоджы и призвал исправить ее.

Ранее издание The Washington Post опубликовало информацию о том, что танки Abrams, которые на Украину могут поставить Соединенные Штаты Америки, не поступят в бывшую советскую республику раньше весны этого года.