Газета Khmer Times: Камбоджа будет оказывать Украине только гуманитарную помощь, а не военную

Министерство иностранных дел Камбоджи заявил что, страну не стоит причислять к союзникам Украины, которые оказывают ей военную поддержку. Государство принимает решения только на гуманитарной основе. Об этом пишет камбоджийская газета Khmer Times.
Ведомство заявило об этом после появившейся в телеграме публикации со странами, которые поддерживают Киев военными средствами.
МИД также отметил отсутствие верной информации в публикации относительно Камбоджы и призвал исправить ее.
Ранее издание The Washington Post опубликовало информацию о том, что танки Abrams, которые на Украину могут поставить Соединенные Штаты Америки, не поступят в бывшую советскую республику раньше весны этого года.