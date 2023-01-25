Белый дом не видит никаких признаков того, что Россия может применить ядерное оружие в связи с поставкой Киеву западных танков

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25 января 2023, 23:01 Источник: ТАСС

Белый дом. Фото: hutchison/globallook.com

В администрации США не видят признаков того, что Россия может применить оружие массового уничтожения. Об этом в ходе брифинга в среду заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Вопрос о возможности применения Россией ОМУ был задан представителю Белого дома в контексте поставок Украине западных наступательных вооружений.

«Я бы просто вам сказал, что у нас нет никаких признаков того, что у господина Путина имеется какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения, будь то тактические или иные», - заявил Кирби.

Ранее в среду президент США Джо Байден объявил о передаче Киеву 31 танка Abrams.