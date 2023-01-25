Глава офиса Зеленского Ермак прокомментировал объявление Байдена о передаче танков: «это только начало»

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25 января 2023, 22:05

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidency/globallook.com

Объявление президента США Джо Байдена о поставке Киеву 31 «Абрамса» — это только начало сотрудничества по танкам. Об этом написал в среду в своем телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он заявил, что решения о поставках американских, а ранее немецких танков важны тем, что теперь сняты ограничения на предоставление такого рода техники Украине.

«Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков. А если нужны, то мы их будем иметь. Исторический день», - написал Ермак.

Ранее сообщалось, что, объявляя в среду о решении по «Абрамсам» президент США Джо Байден заявил, что это «не борьба против России, а борьба за свободу».