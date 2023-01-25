Захарова обвинила главу ЮНЕСКО в чудовищном невежестве из-за решения по Одессе

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25 января 2023, 20:59 Источник: Telegram

Глава ЮНЕСКО Одри Азуле. Фото: Socrates Baltagiannis/globallook.com

В чудовищном невежестве обвинила главу ЮНЕСКО Одри Азуле официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, только безграмотностью можно объяснить тот факт, что Одессе, которая сносит в центре исторические памятники, присвоен статус Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Объявляя об этом решении ЮНЕСКО, Азуле объяснила его желанием защитить Одессу, оказавшуюся в зоне боевых действий, от «более масштабных разрушений».

«Безграмотность западников просто поражает: исторические памятники в Одессе сносят киевские власти, объявившие всему культурному наследию своей страны тотальную войну. Госпожа Азуле могла бы хоть это знать. Какое-то чудовищное невежество проявляет руководитель международной организации, в реферат которой входит в том числе ликвидация безграмотности», - написала по этому поводу Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее российское постпредство ЮНЕСКО заявило, что решение о включении центра Одессы в список всемирного наследия было принято с нарушением принципов и правил организации.