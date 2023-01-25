Постпредство РФ: ЮНЕСКО внесла Одессу в список всемирного наследия в обход правил, проигнорировав снос памятника Екатерине II

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25 января 2023, 19:39 Источник: ТАСС

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе. Фото: Cover Images/globallook.com

Включение центра Одессы в список всемирного наследия, о котором было объявлено в среду, произошло с грубым нарушением правил. Об этом заявило российское представительство при ЮНЕСКО.

По словам сотрудников посредства, Украина скрыла от комитета, принимавшего решение, информацию о сносе памятников в центре города, в частности, монумента в честь основательницы Одессы Екатерины II.

«Киев утаил от комитета информацию о варварском сносе памятников, <...>, отказался предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения, ссылаясь на военную тайну. Пытался оказывать давление на независимых экспертов, обвиняя их в политизации и пророссийской позиции только лишь за упоминание Екатерины II как основательницы города», - приводит слова сотрудника постпредства ТАСС.

По его мнению, решение, принятое с нарушением базовых принципов ЮНЕСКО, подрывает доверие ко всему списку всемирного наследия.