Медведев пошутил над просьбами Киева предоставить ему самолеты и субмарины: «придется сидеть в подлодке прямо посреди Днепра»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 января 2023, 18:35 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал требование украинских чиновников предоставить Киеву истребители и подводные лодки.

По словам Медведева, действия представителей украинского истеблишмента напоминают ему поведение больных булимией, когда «чувство голода бесконечно».

«Так и никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше. Больше танков, машин, орудий. Теперь вот какое-то чмо заявило, что им нужны самолеты и… подводные лодки», - написал Медведев в своем телеграм-канале.

И если требование о самолетах, с его точки зрения, еще можно понять, то с субмаринами сложнее, поскольку, как считает Медведев, скоро у Украины «вообще не останется моря».

«Тогда придется сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine [композиция Битлз «Желтая подводная лодка»]. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная», - пошутил бывший президент России.

Ранее новый замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал у НАТО истребители и подводные лодки.