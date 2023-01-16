Немецкий политик Шульц: Украина не получит истребители Tornado, они защищают Германию

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16 января 2023, 07:30 Источник: РИА Новости

Истребители, Robert Michael/dpa

Германия не станет поставлять Украине списанные истребители Tornado, которые глава украинского МИД Андрей Мельник запросил у канцлера Шольца. Об этом заявил Гауке Шульц, немецкий политик.

«Вы никогда не получите Tornado», - написал Шульц у себя в Twitter. Политик подчеркнул, что данные истребители защищают ФРГ и не станут причиной войны с РФ.

Как отметил Шульц, люди, которые работают с истребителями, были бы против подобного использования техники.

Напомним, что Мельник запросил у Германии 93 боевых самолета.