Немецкий политик Шульц: Украина не получит истребители Tornado, они защищают Германию

Германия не станет поставлять Украине списанные истребители Tornado, которые глава украинского МИД Андрей Мельник запросил у канцлера Шольца. Об этом заявил Гауке Шульц, немецкий политик.
«Вы никогда не получите Tornado», - написал Шульц у себя в Twitter. Политик подчеркнул, что данные истребители защищают ФРГ и не станут причиной войны с РФ.
Как отметил Шульц, люди, которые работают с истребителями, были бы против подобного использования техники.
Напомним, что Мельник запросил у Германии 93 боевых самолета.