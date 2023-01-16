Экс-посол Украины в Германии Мельник: у бундесвера есть 93 боевых самолета Tornado, которые нужны Киеву

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16 января 2023, 06:00 Источник: Свободная Пресса

Carsten Rehder / https://www.globallookpress.com

У вооруженных сил Германии есть в распоряжении 93 боевых самолета Tornado, которые скоро выведут из эксплуатации и заменят их на многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35. Об этом рассказал бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Согласно его словам, которые приводит издание «Свободная Пресса», самолеты Tornado несмотря на старость достаточно эффективны. По этой причине украинский дипломат обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой передать истребители, которых ждет списание, Вооруженным силам Украины.