Военкор Разин: «На Запорожском направлении есть небольшие успехи»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 января 2023, 16:36 Антон Николаев,

«На Запорожском направлении идут активные боевые действия с положительным результатом. Есть небольшие успехи на некоторых направлениях, но, к сожалению, картинку, а также точных мест, где есть определенные успехи, показать сейчас мы не можем из-за оперативно-тактической ситуации.

Но я разговаривал с бойцами-артиллеристами. Если три дня назад их пушка работала на удалении 20 км и они били по первой линии украинских окопов, а дальше - уже продвигалась пехота, то сегодня утром они работали где-то на 25 км. Это говорит о том, что есть продвижение, пехота идет и артиллерия ее поддерживает, разбивая переднюю линию украинских войск. Отмечу, что идет продвижение штурмовых групп».

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканал «Россия 24» утверждал, что украинские силы имеют большую группировку в районе Запорожья. По разным подсчетам, численность украинской группировки - до 40 тыс. человек, - подытожил Балицкий.