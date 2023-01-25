Правительство Германии официально подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2

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25 января 2023, 14:05

Танк Leopard, Dirk Waem / globallookpress.com

Правительство Германии официально подтвердило, что отправит Киеву боевые машины Leopard 2. Об этом информирует ТАСС.

«Кабмин ФРГ подтвердил, что отправит Украине танки Leopard 2, следует из заявления», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Немецкая сторона также дала разрешение другим государствам на реэкспорт Leopard 2 на украинскую территорию.

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Ранее в среду сообщалось, что бывший японский премьер-министр Есиро Мори назвал поражение Москвы на Украине «практически немыслимым».