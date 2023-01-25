Экс-премьер Японии Есиро Мори назвал поражение России на Украине «практически немыслимым»

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25 января 2023, 13:21

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Бывший японский премьер-министр Есиро Мори, который возглавлял правительство восточноазиатского государства в 2000-2001 годах, назвал поражение Российской Федерации на Украине «практически немыслимым». Об этом информирует РИА Новости.

«Действительно ли стоит вкладывать столько усилий в Украину? Практически немыслимо, что Россия проиграет», — процитирован Мори в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в среду, спикер Кремля Дмитрий Песков высказал мнение о том, что план передачи киевской стороне американских бронемашин Abrams по технологическим аспектам «достаточно провальный».