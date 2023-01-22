Посол ЮАР Макетука заявил, что президент страны Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка в Петербурге

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22 января 2023, 12:32 Источник: РИА "Новости"

Санкт-Петербург, unsplash.com/photos/Iz2mvOlnDA8

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил в воскресенье, 22 января, что президент страны Сирил Рамафоса принял приглашение на саммит Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля.

Мзувукиле Макетука подчеркнул, что Сирил Рамафоса к настоящему моменту получил приглашение и принял его. Посол назвал это "первым шагом".

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее сообщила журналистам, что руководство республики планирует принять участие во втором саммите и экономическом форуме Россия-Африка, который должен состояться 26-29 июля текущего года в Северной столице России.