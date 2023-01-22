Посол ЮАР в Москве Макетука заявил, что страна увеличивает экспорт вин и фруктов в Россию

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22 января 2023, 11:46 Источник: РИА "Новости"

вино, unsplash.com/photos/jDU4yYk5Kgs

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил в беседе с журналистами утром в воскресенье, 22 января, что страна в настоящий момент работает над увеличением экспорта вин и цитрусовых в Россию.

Мзувукиле Макетука подчеркнул, что ЮАР конкурирует с крупнейшими европейскими производителями вин, которые присутствуют на российском рынке в течение более длительного времени. Посол уточнил, что страну устраивает ниша, которую она занимает, однако республика работает над повышением доли вина на рынке РФ.

Дипломат заметил, что ЮАР также начала поставлять в Россию виноград и планирует расширять экспорт фруктов и овощей.