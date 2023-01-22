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Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука: власти республики ждут Владимира Путина на саммит БРИКС в августе

, 07:58 Источник: РИА "Новости"

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука: власти республики ждут Владимира Путина на саммит БРИКС в августе
БРИКС, Ministry of Economy Russia/ Globallookpress.com

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука заявил в воскресенье, что Южно-Африканская Республика ожидает президента Российской Федерации Владимира Путина на саммит БРИКС, который состоится в августе.

Мзувукиле Макетука подчеркнул, что на первый очный саммит БРИКС после начала пандемии коронавируса нового типа будут приглашены все президенты.

Посол подчеркнул, что лишь от Владимира Путина будет зависеть, посетит ли он мероприятие, однако приглашение будет направлено. "Будем ждать его", – подчеркнул дипломат.

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