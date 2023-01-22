Пушков: единственным серьезным ответом Турции на сожжение Корана в Стокгольме стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО

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22 января 2023, 11:55

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Единственным серьезным ответом Турции на сожжение Корана перед зданием посольства Анкары в Стокгольме стала бы блокировка вступления Швеции в Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения выразил представитель российского Совета Федерации Алексей Пушков.

«Единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

По словам Пушкова, все остальные возможные ответные шаги Анкары — «пиар-игры, не имеющие отношения к реальной политике и в любом случае оставляющие Турцию "с носом"».

Как сообщалось ранее в воскресенье, чеченский лидер Рамзан Кадыров после акции с сожжением Корана в Стокгольме отметил, что «приспешников натовской сатанистской коалиции на Украине» будут бить еще жестче.