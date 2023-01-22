Посол ЮАР в Москве Макетука: страна обсуждает с Россией запуск прямого авиасообщения

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22 января 2023, 11:13 Источник: РИА "Новости"

салон самолета, unsplash.com/photos/tTfDMaRq-FE

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука утром в воскресенье, 22 января, заявил, что страна в настоящий момент обсуждает запуск четырех прямых рейсов в неделю с российской авиакомпанией Nordwind.

Мзувукиле Макетука подчеркнул, что в конце февраля прошлого года планировалось запустить четыре прямых рейса, в частности, один в Кейптаун. Департамент транспорта ЮАР обсуждал с российским транспортным министерством возможные полеты воздушных судов компании "Аэрофлот", однако впоследствии было принято решение, что рейсы будет выполнять Nordwind.

В настоящий момент в ЮАР ожидают, когда российская сторона сообщит о готовности Nordwind.