Политолог Марков: причины затишья в рамках СВО связаны с подготовкой к наступлению армий РФ и Украины

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22 января 2023, 10:31 Источник: ТГ-канал Маркова

Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Политолог Сергей Марков рассказал о причинах «затишья» в рамках специальной военной операции.

Публикация с объяснением вышла в его личном ТГ-канале 22 января.

По мнению Маркова, причин «общего затишья» всего 3. Первая — климатические условия, сезон. Политолог отмечает, что зима выдалась тёплой, почва не успела промёрзнуть, что снижает эффективность передвижения тяжелого вооружения. Второй причиной он назвал возможную подготовку ВС РФ к «большому наступлению». Третьим объяснением стал факт предполагаемого контрнаступления армии Украины, к которому она готовится.

Ранее в беседе с изданием «Народные новости» эксперт Сергей Марков поддержал инициативу вице-спикера ГД Анны Кузнецовой относительно распределения жилья уехавших граждан детям-сиротам.