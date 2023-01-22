Политолог Марков: собственность сбежавших и России людей нужно ликвидировать

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22 января 2023, 04:39 Источник: Народные Новости

Georgiy Rozov / globallookpress.com

Политолог Сергей Марков во время беседы с изданием «Народные Новости» сообщил, что поддерживает реализацию инициативы вице-спикера Государственной думы Российской Федерации Анны Кузнецовой по использованию жилой площади покинувших страну граждан для предоставления ее детям-сиротам.

При этом специалист считает, что такая мера должна распространяться ограниченно, только в отношении тех людей, которые «систематически, постоянно и злостно» выступают в поддержку действий киевского режима.

Марков также отметил, что для реализации предложения Кузнецовой достаточно общего подхода на законодательном уровне, после чего просто создать специальные комиссии, которые уже будут уполномочены принимать окончательное решение по изъятию имущества под нужды малоимущих семей и детей-сирот.