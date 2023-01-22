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Офицер армии США Ламер назвал поставки ЗРК Patriot Украине ошибкой, за которую придется «дорого заплатить»

, 10:18 Источник: РИА "Новости"

Офицер армии США Ламер назвал поставки ЗРК Patriot Украине ошибкой, за которую придется «дорого заплатить»
ЗРК Patriot, IMAGO/Karolis Kavolelis / globallookpress.com

Офицер армии Соединенных Штатов Америки Джефф Ламер заявил в беседе с журналистами, что Вашингтон совершает дорогостоящую ошибку, поставляя украинской стороне зенитные ракетные комплексы Patriot.

Джефф Ламер выразил уверенность в том, что украинские войска к настоящему моменту не готовы применять столь сложную военную технику, изучение работы которой занимает у личного состава армии США месяцы. Офицер также заметил, что поставки Киеву ЗРК Patriot не изменят уязвимость в воздухе, которая присуща ВСУ.

По мнению Ламера, настойчивость, которую в вопросе поставок проявляют американские власти, ошибочна – за нее придется "дорого заплатить".

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