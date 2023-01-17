Официальный представитель Пентагона Райдер заявил, что США начали обучение украинских военных использованию ЗРК Patriot

Аргументы Недели → Политика 13+

17 января 2023, 22:24 Источник: РИА "Новости"

ЗРК Patriot, Christophe Gateau / globallookpress.com

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США к настоящему моменту начали обучать прибывших на территорию страны украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Патрик Райдер в рамках брифинга для журналистов во вторник, 17 января, подчеркнул, что процесс обучения уже стартовал, а также заметил, что он займет несколько месяцев.

По словам официального представителя Пентагона, в общей сложности американские специалисты намерены обучить использованию ЗРК Patriot девяносто-сто украинских военных.