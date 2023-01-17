Премьер Нидерландов Рютте заявил, что страна хочет присоединиться к США и Германии в поставках Украине ЗРК Patriot

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17 января 2023, 21:00 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, Andreas Gora/Keystone Press Agency

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время аудиенции в Белом доме заявил во вторник, 17 января, что страна хочет присоединиться к США и ФРГ, которые поставляют украинской стороне ЗРК Patriot.

Марк Рютте не предоставил информации о том, в чем именно может заключаться участие Нидерландов, однако сообщил американскому лидеру Джо Байдену, что ранее сегодня поднял вышеуказанную тему в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По словам Рютте, Амстердам имеет намерение присоединиться к тому, что Вашингтон и Берлин делают по проекту Patriot.