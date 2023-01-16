Агентство DPA сообщило, что Германия начала переброску в Польшу персонала, обслуживающего ЗРК Patriot

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16 января 2023, 15:09 Источник: РИА "Новости"

ЗРК Patriot, Axel Heimken/dpa/globallook.com

Власти Германии начали переброску персонала, осуществляющего обслуживание зенитных ракетных комплексов Patriot, которые будут в ближайшие дни передислоцированы в Польшу. Об этом заявило агентство DPA.

Источники в бундесвере уточнили, что первые солдаты уже сегодня должны отправиться на своих машинах из Бад-Зюльце. Кроме того, в ближайшие несколько дней на польскую территорию будут доставленыи сами системы ЗРК Patriot.

Напомним, ранее сегодня министр обороны Словакии Ярослав Надж сообщил, что американская батарея зенитного ракетного комплекса Patriot будет выведена из страны на техническое обслуживание.