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22 января 2023, 06:58 Источник: Народные Новости

MOD Russia / globallookpress.com

Василий Дандыкин, капитан 1-го ранга запаса и военный эксперт, во время беседы с изданием «Народные Новости» рассказал, что власти Соединенных Штатов Америки закачивают украинскую армию тяжелой военной техникой, тем самым подталкивая Киев атаковать Крымский полуостров.

Согласно словам специалиста, по причине неудач Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения киевские власти стали требовать от стран Запада увеличения поставок военной техники. При этом многие из них понимают, что вооружение украинской стороны для наступления противоречит их принципам.

Дандыкин также отметил, что преимущество российской армии на поле боя очевидно, а сами ВСУ терпят неудачи на линии фронта.