Полковник Баранец: НАТО накачивает украинскую армию новым вооружением

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21 января 2023, 22:23 Источник: Радио 1

Philipp Schulze / globallookpress.com

Союзники Киева из Североатлантического альянса накачивают Вооруженные силы Украины поставками тяжелого вооружения, подготавливая страну к обещанному весной контрнаступлению. Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказал военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец.

Согласно словам специалиста, для недопущения наращивания украинской армии необходимых ей сил, российским военным важно не дать ей перегруппироваться, получить пакеты помощи от западных стран и подготовиться к наступлению. Полковник отметил, что если этого не сделать, то специальная военная операция может затянуться на «неопределенное время».