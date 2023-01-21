Полковник Баранец: НАТО накачивает украинскую армию новым вооружением

Союзники Киева из Североатлантического альянса накачивают Вооруженные силы Украины поставками тяжелого вооружения, подготавливая страну к обещанному весной контрнаступлению. Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказал военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец.
Согласно словам специалиста, для недопущения наращивания украинской армии необходимых ей сил, российским военным важно не дать ей перегруппироваться, получить пакеты помощи от западных стран и подготовиться к наступлению. Полковник отметил, что если этого не сделать, то специальная военная операция может затянуться на «неопределенное время».