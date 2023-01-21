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Военный блогер Живов: Россия готовится к широкомасштабному наступлению, которое должно привести к капитуляции Киева

, 21:36 Источник: Радио 1

Военный блогер Живов: Россия готовится к широкомасштабному наступлению, которое должно привести к капитуляции Киева
MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация готовится к широкомасштабной стратегической операции по всей линии фронта, а результатом этого наступления должна стать полная капитуляция Киева. Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказал автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов.

Согласно словам специалиста, российские войска будут наступать с разных участков линии боевого соприкосновения. Он отметил, что для обеспечения победы российской стороной были сформированы «серьезные армейские резервы».

Живов также добавил, что более 150 тысяч мобилизованных граждан находятся рядом с линией фронта, уточнив, что все они будут участвовать в наступлении.

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