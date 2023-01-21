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Турция обвинила Стокгольм в нарушении обязательств, связанных с процессом вступления Швеции в НАТО

, 22:04 Источник: РИА Новости

Турция обвинила Стокгольм в нарушении обязательств, связанных с процессом вступления Швеции в НАТО
Флаги Швеции и НАТО. Фото: Pavlo Gonchar/globallook.com

Министерство иностранных дел Турции выступило в субботу с заявлением, в котором обвинило Швецию в нарушении обязательств в рамках трехстороннего меморандума, подписанного летом прошлого года. Их выполнение было необходимым условием для одобрения Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Причиной заявления стала разрешенная властями Швеции акция сожжения Корана, которую провел в субботу у посольства Турции лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, и последовавшая за ней демонстрация групп, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

«Это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций», - говорится в заявлении турецкого МИД.

В нем также подчеркнуто, что власти Турции ожидают от Швеции, помимо риторики, конкретных шагов в борьбе с терроризмом.

Ранее в субботу по инициативе турецкой стороны был отменен запланированный на 27 января визит в Анкару главы Минобороны Швеции Пола Йонсона. 

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