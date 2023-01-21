В Иране сообщили, что спикер Госдумы Володин посетит 23 января Тегеран

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21 января 2023, 18:54 Источник: РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, фото с сайта Кремля.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в предстоящий понедельник посетит Тегеран. Об этом сообщил в субботу руководитель отдела по связям с общественностью парламента Ирана Мохаммад Садекиян.

По его словам, в ходе визита будут обсуждаться договоренности двух стран в области энергетики, транспорта и инвестиций.

У Володина в Тегеране запланированы встречи со спикером иранского парламента Мухаммадом Бакером Галибафом и рядом других высокопоставленных чиновников. Кроме того, делегация РФ, возглавляемая спикером Госдумы, примет участие в заседании комиссии по парламентскому сотрудничеству России и Ирана.

Ранее в пятницу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран выступает решительно против конфликта в Украине.