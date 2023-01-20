Глава иранского МИД Абдоллахиан заявил, что Тегеран «решительно против конфликта в Украине»

Иран прилагает все усилия к прекращению конфликта в Украине и призывает его стороны сосредоточить внимание на достижении мира. Об этом министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в пятницу, выступая на международном конгрессе успешных женщин, сообщает агентство Irna.
По его словам, Тегеран на самом высоком уровне «стремится установить режим прекращения огня и сосредоточить внимание сторон конфликта на достижении мира».
«Мы решительно против конфликта», – заявил Абдоллахиан.
Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства заявлял, что Тегеран не признаёт российскими Крым и новые территории, несмотря на хорошие отношения с РФ.