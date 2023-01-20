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Глава иранского МИД Абдоллахиан заявил, что Тегеран «решительно против конфликта в Украине»

, 21:35 Источник: РИА Новости

Глава иранского МИД Абдоллахиан заявил, что Тегеран «решительно против конфликта в Украине»
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Фото: Qin Haishi/globallook.com

Иран прилагает все усилия к прекращению конфликта в Украине и призывает его стороны сосредоточить внимание на достижении мира. Об этом министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в пятницу, выступая на международном конгрессе успешных женщин, сообщает агентство Irna.

По его словам, Тегеран на самом высоком уровне «стремится установить режим прекращения огня и сосредоточить внимание сторон конфликта на достижении мира».

«Мы решительно против конфликта», – заявил Абдоллахиан.

Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства заявлял, что Тегеран не признаёт российскими Крым и новые территории, несмотря на хорошие отношения с РФ. 

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Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек.