Глава МИД Абдоллахиан: несмотря на «прекрасные» отношения с Москвой, Иран не признает вхождение в Россию Крыма и новых регионов

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19 января 2023, 15:43

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, STR / globallookpress.com

Несмотря на «прекрасные» отношения с Москвой, Тегеран не признает вхождение в состав Российской Федерации Крымского полуострова и четырех новых регионов. С соответствующим заявлением выступил Хосейн Амир Абдоллахиан, руководитель министерства иностранных дел Ирана.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма…, Луганской и Донецкой областей от Украины», — отметил, в частности, дипломат, ставший собеседником агентства TRT World.

Как сообщалось ранее в четверг, польский президент Анджей Дуда отметил, что Варшава и Вильнюс лоббируют в Североатлантическом альянсе предоставление гарантий безопасности для Украины.