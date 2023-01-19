Глава МИД Абдоллахиан: несмотря на «прекрасные» отношения с Москвой, Иран не признает вхождение в Россию Крыма и новых регионов

Несмотря на «прекрасные» отношения с Москвой, Тегеран не признает вхождение в состав Российской Федерации Крымского полуострова и четырех новых регионов. С соответствующим заявлением выступил Хосейн Амир Абдоллахиан, руководитель министерства иностранных дел Ирана.
«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма…, Луганской и Донецкой областей от Украины», — отметил, в частности, дипломат, ставший собеседником агентства TRT World.
Как сообщалось ранее в четверг, польский президент Анджей Дуда отметил, что Варшава и Вильнюс лоббируют в Североатлантическом альянсе предоставление гарантий безопасности для Украины.