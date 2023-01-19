Президент Дуда: Польша и Литва лоббируют в НАТО предоставление гарантий безопасности для Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

19 января 2023, 15:27

Президент Польши Анджей Дуда, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Варшава и Вильнюс лоббируют в Североатлантическом альянсе предоставление гарантий безопасности для Украины. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал польский президент Анджей Дуда.

Он отметил, что поднял тему гарантий безопасности для бывшей советской республики в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. По словам Дуды, в настоящее время по данному вопросу начинается дискуссия.

«Посмотрим, какие будут ее результаты, но можно быть уверенным, что Польша и Литва, которых Украина попросила о поддержке, будут работать над тем, чтобы НАТО предоставила эти гарантии», — процитирован политический деятель в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Анджей Дуда указал на то, что условия для переговоров об урегулировании конфликта на данный момент отсутствуют.