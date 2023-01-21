На Украине рассматривают законопроект, позволяющий лишать «государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели»

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, позволяющий лишать «государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели». Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.
В основе данного законопроекта, по словам Александра Ткаченко, лежит законопроект о «депушкинизации», который позволяет демонтировать на Украине памятники СССР и Российской империи.
В декабре демонирован памятник основательнице Одессы российской императрице Екатерине II, памятник императрице был установлен в 1900 году, до этого в Одессе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову, в январе в Днепре демонтирован памятник Михаилу Ломоносову, снесен памятник Герою Советского Союза красноармейцу Александру Матросову, переименовываются названия улиц, названия которых связаны с Россией и СССР.
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