МИД РФ: критика Боррелем выступления Лаврова звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС

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21 января 2023, 14:25

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Критика Жозепом Боррелем выступления руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на состоявшейся на текущей неделе пресс-конференции звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатической службы Европейского союза. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделало министерство иностранных дел РФ.

«Критика Боррелем выступления Лаврова звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС — МИД РФ», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

В министерстве также отметили, что Москва призывает Европу «возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов».

Как сообщалось ранее, представитель Белого дома Джон Кирби назвал «смехотворными» слова Сергея Лаврова о том, что страны Запада «угрожают праву России на существование».