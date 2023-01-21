Британский аналитик Кларк: Шольц находится в страхе перед Россией

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21 января 2023, 05:37 Источник: Свободная Пресса

IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц находится в страхе перед Российской Федерацией. Об этом заявил военный аналитик из Великобритании Майкл Кларк, его слова приводит издание «Свободная Пресса» со ссылкой на Daily Express.

Согласно полученной информации, англичанин также отметил нерешительность немецкого канцлера по отношению к Москве по итогам встречи представителей стран Североатлантического альянса и их союзников на авиабазе Военно-воздушных сил США Рамштайн, расположенной в Германии.

Как отмечается, на этой встречи сторонам так и не удалось договориться о поставках Украине тяжелых танков Leopard 2.