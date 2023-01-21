Академик Сивков: Россия и США не пойдут на прямое столкновения из-за угрозы начала ядерной войны

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21 января 2023, 03:11 Источник: URA.RU

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки и Россия боятся прямого столкновения друг с другом из-за риска поражения и применения ядерного оружия с обеих сторон. Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

Согласно словам специалиста, российская и американская стороны «категорически» боятся столкновения впрямую, потому что в процессе наращивания сил, рано или поздно, в ход пойдет ядерное оружие.

Сивков также добавил, что в целях недопуска реального военного столкновения между двумя державами, специальная военная операция на территории Украины проходит при «огромном количестве всевозможных политических ограничений с обеих сторон».