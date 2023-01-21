Генерал-майор Тутрин: США и страны Европы освобождают свои склады от старой военной техники поставляя ее Украине

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21 января 2023, 02:47 Источник: URA.RU

Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Поставляя Украине устаревшее вооружение Соединенные Штаты Америки и европейские страны попросту расчищают захламленные склады, обновляя таким образом свои армии. Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал председатель общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин.

Согласно его словам, в настоящее время склады Запада заставлены старой военной техникой, при этом покупать списанное вооружение никто не станет. В связи с чем западные страны отправляют украинской стороне неликвидное оборудование, в том числе 50-летние танки, чтобы «очистить от хламья более передовые армии» Европы, Англии и Соединенных Штатов, а также обновить их новыми технологиями.