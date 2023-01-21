Аналитик Баранец: Киев готовится к наступлению с помощью западного вооружения

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21 января 2023, 00:53 Источник: Общественная служба новостей

The Presidential Office of Ukrai / globallookpress.com

Виктор Баранец, полковник в отставке и военный обозреватель, во время беседы с Общественной службой новостей рассказал о том, что Запад продолжает накачивать Украину большим количеством тяжелого вооружения, тем самым помогая стране подготовиться к наступлению.

Согласно словам специалиста, за счет Запада украинская армия достаточно серьезно наращивает свой «боевой потенциал», который она не будет просто держать на передовых позициях заряженным, а пустит в ход.

Баранец также считает, что России нельзя ждать, пока украинская сторона нарастит силы и пойдет в наступление, поэтому надо «рваться на Славянск и Краматорск». При этом полковник отметил, что, вероятнее всего, генеральное сражение между сторонами случится уже весной.