Белый дом: Крым — это часть Украины, поэтому Киев сам должен принимать решение, вести ли там боевые действия

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20 января 2023, 22:51 Источник: ТАСС

Джон Кирби. Фото: Chris Kleponis/globallook.com

Киев сам должен принимать решения, наносить ли ему удары по Крыму и вести ли там боевые действия, поскольку полуостров является территорией Украины. Об этом заявил в ходе регулярного брифинга в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.

«Крым - это часть Украины. Решения о том, за какие части Украины ВСУ будут воевать, в каких вести боевые действия, по каким наносить удары, зависит от президента Зеленского и его военачальников», - сказал он.

Он также подчеркнул, что только Украине решать, как должна выглядеть ее победа, а США будут поддерживать ее столько, сколько понадобится.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявлял, что у Киева и Запада имеется «короткое окно» для того, чтобы предпринять наступление.