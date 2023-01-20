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Аргументы Недели → Политика 13+

Белый дом: Крым — это часть Украины, поэтому Киев сам должен принимать решение, вести ли там боевые действия

, 22:51 Источник: ТАСС

Белый дом: Крым — это часть Украины, поэтому Киев сам должен принимать решение, вести ли там боевые действия
Джон Кирби. Фото: Chris Kleponis/globallook.com

Киев сам должен принимать решения, наносить ли ему удары по Крыму и вести ли там боевые действия, поскольку полуостров является территорией Украины. Об этом заявил в ходе регулярного брифинга в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.

«Крым - это часть Украины. Решения о том, за какие части Украины ВСУ будут воевать, в каких вести боевые действия, по каким наносить удары, зависит от президента Зеленского и его военачальников», - сказал он.

Он также подчеркнул, что только Украине решать, как должна выглядеть ее победа, а США будут поддерживать ее столько, сколько понадобится.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявлял, что у Киева и Запада имеется «короткое окно» для того, чтобы предпринять наступление. 

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Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек.