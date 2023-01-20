Начальник штабов ВС США Милли: у Киева есть «короткое окно» для успешного наступления, но вытеснить войска РФ будет очень сложно

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20 января 2023, 20:51 Источник: ТАСС

Генерал Марк Милли. Фото: Boris Roessler/globallook.com

С новым оружием, которое Киев получит по результатам встречи контактной группы по Украине в Рамштайне 20 января, у него появится возможность для наступательной операции, однако в 2023 году ВСУ вряд ли удастся «вытеснить» российские войска со всех украинских территорий. Такое заявление сделал в пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Чтобы провести успешную наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне, <...> надо не только иметь личный состав, <...> но он еще должен быть подготовлен, обучен применению техники», - заявил Милли в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Рамштайне.

По его словам, у Украины и поддерживающего ее Запада есть «относительно короткое окно» возможности провести такую операцию. Но цели — отвода российских войск со всех украинских территорий — добиться, по мнению Милли, будет очень сложно.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий выразил мнение, что новая техника не поможет Киеву в достижении им своих целей.