Слуцкий - о дискуссии по танкам для Украины: евроатлантическое единство опять пошло по швам

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20 января 2023, 20:17 Источник: Telegram Леонида Слуцкого

Леонид Слуцкий, State Duma Russia/globallook.com

Дискуссия о передаче Украине германских танков Leopard -2 продемонстрировала истинную цену единства Европы, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Евроатлантическое единство опять пошло по швам. Как признал министр обороны Германии Борис Писториус, никакой коалиции по поставкам «Леопардов» Украине не сложилось. <...> А генсек НАТО Столтенберг, похоже, намекнул, что кататься украинским военным пока придется на том, что есть», - написал парламентарий в своем телеграм-канале по итогам встречи контактной группы по Украине на базе «Рамштайн» 20 января.

Слуцкий считает что задержка в принятии решения о поставках танков вызвана тем, что по сделке «идет торг», поскольку США хотят нажиться на военных заказах. Впрочем, по мнению Слуцкого, даже если «Леопарды» будут переданы Киеву, это никак не поможет ему.

«Что до навороченных танков, то <...> они горят так же хорошо, как и тот хлам, что сейчас идет Киеву из старых западных арсеналов», - резюмировал политик.

Ранее министр обороны ФРГ Писториус по итогам встречи в Рамштайне сообщил, что союзники не достигли единства в вопросе поставок «Леопардов» Киеву.